Boicot de la UEFA al Mundial

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La UEFA anunció ayer que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA, tras la reunión mantenida ayer para estudiar la propuesta del máximo organismo del fútbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo. “Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, señaló el organismo que preside Aleksander Ceferin.

“Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta”, indicó la UEFA en un comunicado al que se la ha dado forma tras la reunión telemática que las Federaciones han mantenido para analizar las medidas a adoptar. “La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol, forjada a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”, añadió la UEFA.

“Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”, apunta. Un órdago en toda regla sobre el que aún es pronto para calcular las repercusiones que tiene. Si la Copa del Mundao se disputara ahora mismo, ninguna selección de Europa lo jugaría.

Los intentos de Gianni Infantino de frenar la ofensiva del organismo rector del fútbol europeo explicando personalmente en sus redes el proyecto no han dado sus frutos: “FIFA Forward Enterprise, o FFE, es en realidad una propuesta, una oferta. Forma parte de un proceso democrático –un proceso de consulta– y, sobre todo, es una oportunidad, no una obligación. Como ya he dicho, da inicio al proceso de consulta. Si, y solo si, es aprobada por la mayoría de nuestras 211 Asociaciones Miembro y el Consejo de la FIFA, se convertiría en una filial propiedad de la FIFA y controlada por ella, que consolidaría las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA. Su función sería comercializar y organizar todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con el patrocinio, la retransmisión, las licencias y nuevos proyectos en beneficio de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA; liberando, además, un valor comercial que antes no se había aprovechado”, explicó el presidente de FIFA.

El organismo europeo, por su parte, ya se pronunció el pasado miércoles al respecto. “Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan”. La FIFA ofreció un primer pago a las federaciones nacionales de 20 millones de dólares por asociación como parte de una propuesta global de financiación, que alcanzaría un paquete total de 10.000 millones de dólares, siempre condicionada a una votación.