La Federación abre un expediente al Barça por tantear a Julián Álvarez

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La RFEF abrió ayer un expediente disciplinario al FC Barcelona por haber tanteado el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid y con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030. El pasado 30 de junio, el Atlético presentó una denuncia ante la FIFA y la propia RFEF por considerar que la entidad azulgrana había presionado a la ‘Araña’ para intentar forzar su salida y poner rumbo a Barcelona. En consecuencia, el Comité de Disciplina comunicó al Barça esta apertura de expediente, para el cual se pueden presentar alegaciones dentro del plazo que facilite el organismo federativo.

Por su parte, el conjunto azulgrana sigue poniéndose a tono para la temporada 2026-2027 en el stage de pretemporada que están llevando a cabo en Ingalterra. La principal novedad entre las filas del conjunto de Hansi Flick, que hoy se enfrentará al Birmingham City (20.45) en el primer amistoso de la pretemporada, es la reaparición de Raphinha y Alejandro Balde, que completaron la primera parte del entrenamiento con el grupo.

En cuanto a las salidas, Marcus Rashford se despidió ayer del club después de vestir la camiseta blaugrana durante la temporada pasada y, según informan varios medios, Ter-Stegen abandonará la concentración próximamente para irse cedido al Ajax.