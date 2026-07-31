La Generalitat mantiene su idea de reabrir el circuito de Bellpuig este año

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya mantiene su intención de reabrir este mismo año el circuito de motocross de Bellpuig, cerrado desde hace algo más de un año por decisión del departamento de Deportes, porque la instalación no cumplía con la normativa ni con la protección jurídica necesarias para desarrollar la actividad de forma reglada y segura. Desde entonces, la Generalitat, la diputación de Lleida y el ayuntamiento de Bellpuig, que conforman el consorcio que gestiona la instalación, han trabajado conjuntamente para definir e implantar un nuevo modelo de gestión que garantice la viabilidad futura del equipamiento. A mediados del pasado mes de junio, la Generalitat anunció que el circuito se reabriría este próximo otoño y lo haría acogiendo una prueba de ámbito estatal, aunque sin especificar ni fechas ni el tipo de carrera que albergaría.

Ayer, las tres partes implicadas en el proyecto mantuvieron otra reunión de trabajo en Barcelona para definir el calendario a seguir, manteniendo la idea de reabrir el trazado a la actividad antes de que acabe el año. Para ello se deberá adecentar la instalación, que lleva más de un año sin actividad y los trabajos supondrán una inversión de unos 50.000 euros.