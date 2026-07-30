El Mollerussa prepara sus amistosos con un stage en Rialp

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El CFJ Mollerussa inició ayer su stage de pretemporada en Rialp, en el marco de la preparación para la próxima temporada 2026-2027.

El equipo del Pla d’Urgell viajó ayer hacia la localidad del Pallars Sobirà, donde se concentrarán hasta el 31 de julio para empezar a coger sinergias y preparar el primer amistoso de pretemporada ante la UD Fraga, que se disputará el próximo 8 de agosto. En este sentido, el técnico del equipo, Manel Cazorla, se mostró optimista con el objetivo de su equipo. “Somos ambiciosos, pero realistas: la categoría es dura y los equipos se han reforzado muy bien. El objetivo ahora es el primer partido de pretemporada ante el Fraga. Mirar más allá sería perder energías en cosas que no tocan; ahora hay que preparar bien la pretemporada”, apuntó.

Por su parte, Joanet López, que llegó al Mollerussa este verano procedente del RB Linense, destacó que “personalmente espero hacer una buena temporada y colectivamente ya se verá. Pero por lo poco que he visto, hay buen equipo”.