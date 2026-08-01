Abdelkarim se luce

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El joven egipcio Karim Adeyemi se estrenó con la camiseta del Barça a lo grande, anotando los dos goles con los que el Barça empató (2-2) ante el Birmingham, que se acabó llevando el trofeo en la tanda de penaltis.

Hansi Flick, con la mayoría de mundialistas todavía de vacaciones, alineó un once con seis jugadores del primer equipo, entre ellos dos de los fichajes, Adeyemi y Hamza Abdelharim, y cinco de las categorías inferiores. El extremo germano no se encontró cómodo durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, todo lo contrario que el egipcio, que no desaprovechó la oportunidad. Puso el 1-1 al transformar un penalti que él mismo provocó y situó el 2-1 al aprovechar un rechace del portero.

El joven Jesse Bisiwu, del Brujas, firma por el Barça por 8,5 millones El Barcelona ya tiene atado definitivamente a Jesse Bisiwu. El joven extremo belga firmó ayer su nuevo contrato con el club azulgrana para las próximas cinco temporadas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, aunque el anuncio oficial se hizo por la tarde. Bisiwu viajará directo a la concentración de St George’s Park junto a Deco, director deportivo, para incorporarse a la pretemporada. El acuerdo entre el FC Barcelona y el Club Brujas por Jesse Bisiwu (18 años) es un hecho desde hace días pero solo faltaban por pulir ciertos detalles contractuales que ya están resueltos. El prometedor extremo izquierdo belga firmó hasta 2031 y el Barça pagará 8,5 millones de euros y la entidad belga se reserva el 20% de una futura venta del futbolista. El plan con Bisiwu es que juegue con el filial de Juliano Belletti pero que esté en dinámica del primer equipo y bajo observación de Hansi Flick.

Laporta deja el hospital tras sufrir una arritmia El presidente del Barcelona, Joan Laporta, recibió ayer el alta médica y ya descansa en su casa. El dirigente azulgrana estaba ingresado en el Hospital de Barcelona por culpa de una arritmia que los médicos ya han podido solucionar. “¡Ya me han dado de alta! ¡A casa! Reitero mis agradecimientos a todos los médicos, enfermeros y enfermeras”, señaló en su cuenta oficial de Instagram.

Ter Stegen jugará cedido en el Ajax Marc ter Stegen ya está rumbo a Amsterdam. El portero alemán, de 34 años, abandonó ayer la concentración del Barça en St. George’s Park y vaiajar en un vuelo privado fletado por el Ajax, con el que jugará la próxima temporada en calidad de cedido.