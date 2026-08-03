El Descens del Segre reúne a 170 participantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El río Segre fue protagonista ayer de la novena edición del tradicional Descens del Segre, una prueba que reunió a cerca de 170 piragüistas que recorrieron los 11,5 kilómetros que separan Torres de Segre de Seròs, en una jornada que combinó deporte, naturaleza y promoción del territorio. Por su parte, los participantes más experimentados tuvieron la oportunidad de extender el recorrido por Aitona hasta La Granja d’Escarp, completando así una jornada de 20 kilómetros.

El Descens del Segre, organizada en conjunto entre los ayuntamientos de Torres de Segre, Aitona, Seròs y La Granja d’Escarp, con el apoyo del Sícoris Club y del Consell Esportiu del Segrià, es una prueba popular de carácter no competitivo que año tras año suma nuevos deportistas y que se ha consolidado desde su primera edición en 2016 como una de las propuestas deportivas acuáticas más destacadas de la demarcación del Baix Segre.

Los participantes, que descendieron en embarcaciones de uno, dos o tres integrantes, disfrutaron del paisaje de un espacio prácticamente desconocido y pudieron observar desde el agua la riqueza del entorno de esta parte del Segre. Igual que en la primera edición, y ya como tradición, una vez finalizada la prueba, los participantes tuvieron la oportunidad de recuperar fuerzas con una comida familiar en las piscinas municipales de Seròs, donde tuvieron a su disposición las instalaciones para ducharse, refrescarse y relajarse.

El Descens del Segre, que nació con el objetivo de promover la actividad física, dar a conocer los atractivos naturales del río y reforzar el vínculo entre los municipios del Baix Segre, mantuvo también en la novena edición su carácter solidario. De esta manera, un euro de cada inscripción fue destinado íntegramente a AFANOC Lleida (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya), para contribuir al desarrollo de la tarea de apoyo que la entidad ofrece a los niños con cáncer y a sus familias.