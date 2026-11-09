Vidales y Sanjuán ganan el 32 Rally Ciutat de Tàrrega

Uno de los coches del Rally en el camino de salida del tramo A-1, en el barrio de Fàtima. - LAIA PEDRÓS

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Xavier Vidales y Rodrigo Sanjuán se impusieron con un tiempo de 47 minutos y 33.2 segudos en el 32 Rally de Tàrrega. El resto del podio lo completaron Jubany y Carrera (48:55.7) y Prat y Montaner, que se quedaron a 4.1 segundos del segundo lugar (48.51.6).

La capital del Urgell se convirtió el fin de semana con la capital del motor, reuniendo a 52 equipos de Catalunya, otras comunidades de España, Andorra y Francia. Organizada por el Club Escuderia Tàrrega con el apoyo del consistorio, la convocatoria era puntuable para el Campeonato de Catalunya de Rallies, el Campeonato de Catalunya de Rallies de Tierra, el Campeonato de Catalunya de Promoción y Trofeo Júnior, el Trofeo de Catalunya de Vehículos Clásicos en Rallies, la Copa de Catalunya de Regularidad y Regularidad Esport de Terra y la Copa Ars-Kumho.

El concejal de Deportes, Raül Arenas, hizo una valoración “muy positiva”. Explicó que “hemos vivido una gran jornada de motor, con la participación de más de 50 vehículos, que han hecho disfrutar las personas que se han acercado a seguir la prueba”.