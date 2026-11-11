Los 4 primeros cabezas de serie pasan ronda

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Ioannis-Panagioitis Vasileiadis, Ryan Bolger, Marc Castellví y Marco Mattia Capitini, los cuatro cabeza de serie del Catalonia Open-Ara Lleida, debutaron en la competición con victoria. Por su lado, los otros tres favoritos al campeonato, Ruibo Gu, Yuri Tiktopulo y Vicente Ferreira, se despiden del campeonato en la primera ronda tras caer en la primera jornada.

Hoy será el turno para la única representante leridana que sigue en esta fita de tenis. Astrid Rogés se enfrenta a la tercera favorita en el cuadro femenino, la rusa Anna Chuchilina. La jugadora del Reial Club Tennis de Barcelona tendrá un partido complicado y será el encuentro más destacado de la jornada.

El Catalonia Open-Ara empezó el lunes y tendrá su fase final el próximo sábado en las pistas del Club Tennis Urgell a partir de las 10:30h. El torneo internacional sub-16, integrado al circuito Tennis Europe Junior Tour, que reúne a jóvenes tenistas de la categoria sub 16 procedentes de una treintena de países, está viviviendo unas jornadas con sorpresas y enfrentamientos muy disputados.