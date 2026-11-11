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POLIDEPORTIVO

Deporte escolar en auge

Unos 3.500 escolares leridanos participan esta temporada en las ligas que organiza el Consell Esportiu del Segrià. Baloncesto, balonmano, futbol sala y voleibol, las disciplinas

Dos equipos de baloncesto de la Liga de Deportes Asociados disputando su partido. - CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ

Dos equipos de baloncesto de la Liga de Deportes Asociados disputando su partido. - CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIÀ

Publicado por
JORDI VERNET ARGILAGA

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El Consell Esportiu del Segrià (CES) organiza desde hace treinta y cinco años la Liga de Deportes Asociados, unas jornadas polideportivas con el objetivo de acompañar a los niños y jóvenes en diferentes etapas de su formación deportiva, que este curso contará con la participación de unos 3.500 escolares. Estas ligas, que se iniciaron el pasado sábado y se alargaran hasta el 24 de abril, se componen de cuatro modalidades formadas por un total de 204 equipos: 20 en baloncesto, 12 en balonmano, 80 en volei y 92 en futbol sala, enfocados para categorías desde prebenjamín hasta cadetes.

La educación y el respeto son algunos de los valores deportivos para hacer que el deporte sea un espacio de participación y aprendizaje. Y es que el CES antepone en el centro de sus actividades estos principios más allá de la competitividad con el fin de que los alumnos puedan iniciarse y familiarizarse con distintos deportes.

Para poder trabajar estos fundamentos se usa la figura del “tutor/a de juego” que acompaña a los deportistas durante el curso para que incorporen el respeto y el juego limpio en la competición. Además, se trabajan otros aspectos como escuchar una indicación, aceptar decisiones o entender cómo afectan las acciones a los compañeros y rivales.

Rocío Ruiz, técnica del CES, afirma que los objetivos son que las escuelas puedan “ofrecer a sus alumnos la opotunidad de practicar deporte y encontrar una propuesta que se sientan cómodos”. Estas ligas, que se iniciaron 1991, nacieron con la voluntad de convertirse en espacios donde los niños puedan relacionarse, hacer amistades y aprender a convivir a través del juego. Ruiz sostiene que “se habrá dado un paso importante si logramos que terminen el curso con ganas de hacer deporte”.

Una amplia oferta de actividades para iniciarse en distintos deportes

El CES también organiza distintas jornadas deportivas como la gimnasia artística, la natación o la Liga de Cros. Destacan también los Campus CES, que permiten a los jóvenes deportistas descubrir disciplinas distintas gracias a su programación multideportiva.También hay una oferta variada de deportes para adultos como las ligas populares de volei, balonmano y fútbol sala, y gestionan actividades deportivas para 33 ayuntamientos de la comarca. Además, ofrecen formación para monitores y monitoras polideportivos.

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