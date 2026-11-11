Deporte escolar en auge

Publicado por JORDI VERNET ARGILAGA Creado: Actualizado:

El Consell Esportiu del Segrià (CES) organiza desde hace treinta y cinco años la Liga de Deportes Asociados, unas jornadas polideportivas con el objetivo de acompañar a los niños y jóvenes en diferentes etapas de su formación deportiva, que este curso contará con la participación de unos 3.500 escolares. Estas ligas, que se iniciaron el pasado sábado y se alargaran hasta el 24 de abril, se componen de cuatro modalidades formadas por un total de 204 equipos: 20 en baloncesto, 12 en balonmano, 80 en volei y 92 en futbol sala, enfocados para categorías desde prebenjamín hasta cadetes.

La educación y el respeto son algunos de los valores deportivos para hacer que el deporte sea un espacio de participación y aprendizaje. Y es que el CES antepone en el centro de sus actividades estos principios más allá de la competitividad con el fin de que los alumnos puedan iniciarse y familiarizarse con distintos deportes.

Para poder trabajar estos fundamentos se usa la figura del “tutor/a de juego” que acompaña a los deportistas durante el curso para que incorporen el respeto y el juego limpio en la competición. Además, se trabajan otros aspectos como escuchar una indicación, aceptar decisiones o entender cómo afectan las acciones a los compañeros y rivales.

Rocío Ruiz, técnica del CES, afirma que los objetivos son que las escuelas puedan “ofrecer a sus alumnos la opotunidad de practicar deporte y encontrar una propuesta que se sientan cómodos”. Estas ligas, que se iniciaron 1991, nacieron con la voluntad de convertirse en espacios donde los niños puedan relacionarse, hacer amistades y aprender a convivir a través del juego. Ruiz sostiene que “se habrá dado un paso importante si logramos que terminen el curso con ganas de hacer deporte”.