De la Fuente defiende a Lamine Yamal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española afronta hoy ante la República Checa en Praga (20.45) su penúltimo partido de la fase de grupos de la Nations League con el propósito de sumar su quinta victoria seguida a costa del colista y jugarse con Inglaterra el liderato del grupo el próximo domingo en Madrid. Aun así, no podrá contar con su gran estrella, Lamine Yamal, baja por unas molestias en la rodilla derecha. Tampoco con Oyarzabal, aunque se espera que ambos puedan estar en el último partido ante la selección inglesa, que hoy se medirá a Croacia (20.45). El seleccionador, Luis De la Fuente explicó que las molestias de Lamine “le impedían estar en las mejores condiciones” y que, al primar su salud, había margen para darle descanso para que se recuperara al cien por cien.

“No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos porque, además, es que tratamos a todos por igual y en otras ocasiones también. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador y los jugadores lo saben”, añadió el técnico español en la rueda de prensa previa al choque de hoy ante los checos, en la que afirmó que “no” le preocupa que ese mensaje que lanza desde fuera cale en el vestuario. El de Haro, además, fue crítico con aquellos que hablan “desde el desconocimiento” para decir que Lamine Yamal se ha borrado por sus molestias en la rodilla. “Se hizo daño en el último partido, se hizo una resonancia en Barcelona y vieron que tenía una inflamación y líquido en la rodilla. Había que darle descanso”, apuntó.

La selección, que llegó el martes a Praga para evitar contratiempos derivados de la huelga general, se medirá a un equipo dirigido por Santi Denia, exentrenador de la sub 23 de España, con la oportunidad de certificar la primera posición si Inglaterra cede ante Croacia en Wembley.