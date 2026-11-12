El Pons Lleida, ante “una oportunidad histórica”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pons Lleida está frente a otra oportunidad histórica. Los leridanos afrontan este fin de semana su cuarta participación en la WS Continental Cup en Calafell, un certamen, con formato de Final Four, entre los campeones y subcampeones de la Champions y la WS Europe Cup, las dos principales competiciones europeas de hockey patines. El club listado consiguió el billete tras conquistar su cuarta Europe Cup y el sábado se medirá al Barça (16.00), subcampeón de Champions. En la otra eliminatoria, el Oporto se enfrentará al anfitrión.

El técnico del Pons Lleida, Carlos Cortijo, quiso destacar el trabajo del cuerpo técnico y del equipo que conquistó la Europe Cup el curso pasado, y afirmó que están frente a una “oportunidad única e histórica”. “Es un premio al trabajo que se realizó y lo afrontamos con mucha ilusión. Queremos disfrutarlo y, sobre todo, aprovechar la oportunidad”, añadió.

El club listado, que mañana podrá hacer las pruebas de pista, ha disputado el torneo en tres ocasiones más, fruto de los tres títulos europeos que ha conseguido. La última fue en el año 2021, con un formato reducido a causa de la pandemia de la Covid, en un duelo en el que cayó por 3-1 ante el Sporting CP y que se celebró en Mollerussa debido a que el pabellón 11 de Setembre de Lleida estaba destinado a complementar la lucha sanitaria contra la pandemia. Sus otras dos participaciones fueron en 2018 y 2019, cayendo en ambas ante el Oporto en semifinales por 3-5 y 2-8, respectivamente.

En esta edición, el Pons Lleida no se medirá al Oporto, sino al Barça que, según Cortijo, “es el favorito”. “Tenemos mucho que ganar, pero también podemos perder la oportunidad de hacer algo histórico. Para ganar debemos hacer un partido completo y aprovechar las ocasiones, pero el favoritismo se debe demostrar en la pista y queremos ponerles las cosas complicadas”, añadió. Desde ayer ya están disponibles las entradas para toda la competición, que este año estrena la categoría femenina con la presencia del Fraga, Voltregà, Sanjoanense y Benfica. Los precios de las semifinales son de 10 euros (6 precio infantil) y 15 para las finales (8 precio infantil).