Sancionan con 12 partidos al portero Jesús Owono

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El comité de disciplina de la RFEF sancionó con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra, por su expulsión en el encuentro que su equipo jugó el pasado 2 de noviembre en Tenerife y en el que fue amonestado con roja directa tras una dura entrada al delantero local Jesús de Miguel, que falleció al día siguiente.

El comité considera que los hechos “son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión”.

La acción tuvo lugar en el tramo final del partido entre el Tenerife y el Andorra, cuando Jesús Owono colisionó de forma fortuita con el atacante tinerfeño en la pugna por un balón dividido, quedando este último tendido en el suelo. El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo en ambulancia hacia el hospital. Desde el Comité de la Real Federación Española de Fútbol consideran que en el choque, el guardameta del Andorra, Jesús Owono, fue “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.