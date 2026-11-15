El Barça C se lleva los tres puntos ante el AEM

Publicado por aleix blanch Creado: Actualizado:

Barça C y AEM se enfrentaban en un partido que servía para decidir la segunda posición de la clasificación. El partido ha empezado con ocasiones para los dos conjuntos. La primera la ha tenido Maya Morrell y, seguidamente, el Barça C ha respondido con un chute de falta que ha obligado Noe, la portera del AEM, a hacer un gran estirón.

Las azulgranas han llevado el peso ofensivo del partido y, en el minuto 18, se han adelantado en el marcador con un gol de Ivet Franch después de una transición ofensiva. Tan sólo cinco minutos después, Carla Pérez ha ampliado las distancias con un remate después de una jugada con múltiples rebotes dentro del área.

En la segunda parte, el AEM lo ha intentado, pero sin fortuna. Con Maya Morrell al frente, las leridanas han buscado recortar distancias, pero en el minuto 70 Mosquera, con un remate desde el córner, ha establecido el 3-0 definitivo.

El AEM se marcha de vacío de la Ciudad Deportiva Joan Gamper e intentará cambiar la dinámica sábado próxima contra el Espanyol B.