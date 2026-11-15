El Lleida remonta y vence al Ikasa Boadilla

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El Lleida Handbol protagonizó ayer una remontada de infarto en los últimos minutos del encuentro ante el BM Ikasa Boadilla, al que se impuso por 31-28 en un emocionante final de partido.

En los primeros minutos, el Lleida salió concentrado y se adelantó rápidamente después de que Lara Peris detuviera un primer disparo de las visitantes. A pesar de tener el control de la pelota, las de Iban Raigal sufrieron de falta de acierto en los últimos metros y el Bm Ikasa Boadilla supo evitar que ampliaran ventajas. A partir del minuto 20, las visitantes cogieron las riendas del partido y se fueron al descanso con una ventaja de 12-16 en el electrónico.

Tras el paso por los vestuarios, las jugadoras de Iban Raigal reaccionaron y lograron recortar distancias hasta poner el 16-17 en el minuto 33. El Bm Ikasa Boadilla se mantuvo por delante en el marcador, aunque cada vez sentía más la presión del conjunto local.

En el minuto 53, Peris detuvo un lanzamiento que permitió a su equipo recuperar la delantera tras un buen contraataque (27-26). El acierto de cara a portería y la solidez defensiva fueron determinantes para terminar de conseguir la victoria por 31-28, la segunda consecutiva de la temporada.

Ahora el Lleida se encuentra en la undécima posición con 5 puntos y en la próxima jornada recibirá al Caja Rural Cleba, tercero en la clasificación con 11 puntos.