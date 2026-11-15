El Mollerussa se hunde ante la Grama (0-3)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El equipo de Manel Cazorla ha hecho un partido en el que no ha mostrado su mejor versión. Un gol de Escarradill aprovechando una pelota muerta (21) y otro de Orellana en un error en salida de pelota de Pepo (35) han sentenciado a los del Pla d'Urgell en una mala primera parte. En la segunda mitad, parecía que los primeros minutos invitaban a pensar en un resultado más favorable para el Mollerussa, pero un gol de Orellana, el segundo en su cuenta, ha puesto el 0-3 final (55).

El Mollerussa ha perdido por 0 a 3 en el Municipal. Los de Cazorla han empezado el partido desconectados y sin acabar de encontrar el ritmo. De eso ha sacado provecho la Grama, que ha sido quien ha propuesto el juego y quien ha podido llegar con más eficacia a área rival. Los locales han tenido sus respectivas ocasiones, pero sin poner en peligro la portería que defendía Pau Blanco. La Grama, pues, el equipo que ha llevado la iniciativa de los primeros cuarenta y cinco minutos. El primer gol de los visitantes ha llegado de córner, cuando, después de una gran parada de Pepo, la pelota se ha quedado muerta dentro del área pequeña, donde estaba Escarrabill, quien ha enviado la pelota al fondo de la red (21). A partir del gol, los del Pla d'Urgell se han empezado a mostrar una versión más competitiva y han ocasionado jugadas con más peligro, ganando comodidad en el terreno de juego durante un tramo del primer tiempo. Cuando mejor estaba el equipo local, ha llegado el segundo gol del cuadro barcelonés ha aprovechado un error en la salida de pelota de Pepo, que ha entregado la pelota a Orellana con una pasada comprometida y ha puesto el 0 a 2 (35). El Mollerussa no ha encontrado capacidad de respuesta no ha sabido reaccionar a la inferioridad en el marcador. El colegiado Pérez Garcia ha indicado el final de una primera mitad con la Grama merecidamente con ventaja en el resultado.

En la segunda mitad, el Mollerussa ha salido con dos marchas más y los primeros compases han hecho pensar en una posible reacción de los visitantes. A pesar de las diversas aproximaciones peligrosas de los de Cazorla, en una jugada aislada, Buba ha hecho una buena centrada lateral que Prat ha rematado. Después de una gran parada de Pepo, el rebote ha caído a los pies de Orellana, que ha hecho el tercero cuando mejor estaba el Mollerussa sobre el terreno de juego (55). A partir del tercer gol, el Mollerussa no ha sabido reaccionar ni encontrar la manera de volver a entrar en el partido. La Grama, lejos de replegarse detrás, ha seguido buscando la portería rival, mientras que los de Cazorla no han sabido gestionar el nuevo escenario ni levantar la cabeza ante la adversidad del marcador.

Con esta derrota, el Mollerussa ha firmado una de las actuaciones más flojas de la temporada, sin encontrar en ningún momento la continuidad ni las sensaciones necesarias. Las erradas individuales y las dificultades para mantener la intensidad han acabado pasando factura en los locales. Manel Cazorla ha valorado el partido en rueda de prensa como "la peor versión del Mollerussa que se puede dar".

En la próxima jornada, el Mollerussa visitará al Europa B, el domingo 22 a las 12.00 h. El conjunto barcelonés ocupa la sexta posición, a sólo un lugar de las plazas de play-off, con 17 puntos. Por su parte, los del Pla d'Urgell se mantienen en antepenúltima posición, todavía en zona de descenso, con 11 puntos. Además, el calendario no da tregua a los de Cazorla, que el miércoles 25 recibirán Atlètic Lleida en una nueva eliminatoria de la Copa Catalunya, ante un rival que atraviesa un buen momento de forma.