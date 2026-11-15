La Seu gana al Natació Terrassa por la mínima

Una de las participantes de la media maratón en un tramo del recorrido de la prueba. - ÈRIC GRÀCIA

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La Seu d'Urgell sumó ayer tres puntos en casa contra el Natació Terrassa en un partido en el que ganó por la mínima (1-0) gracias a un gol de Cristian Andrey Rodríguez.

Los jugadores de Iván Vigo protagonizaron una buena primera mitad, en la que tuvieron el control del partido desde un inicio. La superioridad en el juego permitió que en el minuto 17 Cristian Andrey adelantara a los leridanos con un disparo dentro del área. A pesar de que La Seu tuvo ocasión de ampliar ventaja antes del descanso, ambos equipos se fueron a los vestuarios con el 1-0 en el marcador. En la reanudación, el Natació Terrassa tuvo el control de la pelota, aunque no generó acciones de peligro.

Con esta victoria, La Seu d’Urgell se sitúa en undécima posición en la clasificación con 9 puntos y en la próxima jornada visitará al Pirinaica.