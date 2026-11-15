El Vila-sana arrolla y sigue líder

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El Vila-sana confirmó su excelente arranque de temporada con una contundente victoria ante el Sant Cugat (7-1), en un encuentro en el que fue de menos a más hasta acabar imponiendo su superioridad. El conjunto del Pla d’Urgell sumó su tercer triunfo en otras tantas jornadas de la OK Liga Iberdrola y se mantiene en lo más alto de la clasificación, empatado a nueve puntos con el Telecable, aunque con un mejor balance goleador que el equipo asturiano.

Las leridanas, que venían de golear al Alpicat en el derbi (6-1) y de imponerse al Fraga, uno de sus principales rivales, en el estreno liguero (0-1), recibían a un Sant Cugat que ocupaba la sexta posición. El partido comenzó con un ritmo elevado y Aitana Escudero adelantó al Vila-sana cuando apenas se había cumplido el primer minuto. Sin embargo, Xènia Matas restableció la igualdad en el marcador en el minuto 6, un empate que obligó a las locales a aumentar sus prestaciones. Poco a poco las locales fueron carburando mejor y Elsa Salvanyà devolvió la ventaja a las del Pla d’Urgell en el minuto 12. A partir de ahí, el equipo de Lluís Rodero fue encontrando cada vez más espacios y situaciones para hacer daño. Aina Florenza amplió la diferencia en el minuto 23, estableciendo el 3-1 con el que se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Vila-sana terminó de desatarse. Sara Roces, que firmó una destacada actuación, transformó una falta directa en el minuto 34 para establecer el 4-1. Apenas un minuto después, Victòria Porta marcó el quinto tras asistencia de Roces y, en el 36, Aina Florenza consiguió su segundo tanto de la tarde. La goleada la cerró Gime Gómez en el minuto 41 a pase de Victòria, poniendo el definitivo 7-1 en el marcador.

En declaraciones a Lleida TV, Rodero se mostró satisfecho tras el partido y, especialmente, con la capacidad de reacción de sus jugadoras después de un inicio que no le convenció. El técnico reconoció que el equipo había estado “un poco precipitado” y que no había aplicado inicialmente la presión tras pérdida que busca implantar. Sin embargo, destacó el trabajo colectivo y la cantidad de ocasiones generadas ante un rival al que considera “un buen equipo”. El entrenador leridano situó en la presión tras pérdida una de las claves de la mejoría. “Cuando este equipo defiende muy bien tras pérdida de bola, es muy difícil que el otro equipo juegue”, explicó.

Por otra parte, Sara Roces también valoró la contundente victoria, aunque admitió que al equipo le costó encontrar su mejor versión en la primera mitad. “Una vez que lo hemos logrado, hemos mostrado lo que podemos llegar a hacer”, señaló la asturiana. Roces aseguró sentirse “muy cómoda en el equipo” y consideró que el Vila-sana está empezando a desplegar “nuestro mejor hockey”.

El próximo reto será la visita al Palau de Plegamans, un encuentro que Rodero calificó de “partido trampa”.