Dura derrota para el Mollerussa

Publicado por MOISÉS CAMUÑAS Creado: Actualizado:

El Mollerussa firmó su peor partido de la temporada y encajó una contundente derrota ante una Grama más sólida y efectiva. Los de Manel Cazorla, que llevaban cuatro encuentros invictos en casa, fueron castigados por sus errores y seguirán una jornada más en zona de descenso.

La Grama avisó en el minuto 5, cuando Boaz salvó bajo palos un remate de Orellana. En el 22, Escarrabill aprovechó un rechace tras una acción de estrategia para abrir el marcador (0-1). El Mollerussa intentó reaccionar con ocasiones de Nico Magno y Russo, pero antes del descanso Pepo cometió un grave error en la salida de balón que Orellana convirtió en el 0-2 (36’).

Tras el descanso, Cazorla introdujo cambios y el equipo mejoró. Joanet y Guillem Porta tuvieron opciones para recortar distancias, pero Pau Blanco evitó el gol. Cuando los locales buscaban meterse en el partido, Orellana aprovechó un rechace de Pepo tras un disparo de Arnau Prat para firmar el 0-3 y su doblete. Jofre Graells todavía desperdició una ocasión clarísima para marcar, en una mañana para olvidar. El Mollerussa encadena su segunda derrota consecutiva y visitará la próxima jornada al Europa B.

Tras el partido, el entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla, asumió toda la responsabilidad y aseguró que su equipo había ofrecido “la peor versión” desde su llegada al banquillo, hace aproximadamente un año y medio. “Ha sido un partido desastroso, no hemos estado lúcidos ni en ataque ni en defensa”, reconoció.

Cazorla lamentó la falta de contundencia y las desconexiones defensivas. Pese a ello, evitó señalar a sus futbolistas. “El culpable soy yo. Las decisiones que he tomado no han funcionado”. No obstante, advirtió de la necesidad de reaccionar de inmediato. “Con estos jugadores moriré, porque me han dado motivos para creer en ellos”, concluyó el técnico.