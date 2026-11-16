El Ondara rescata un punto bajo una intensa lluvia

Publicado por ISAAC ARMENGOL Creado: Actualizado:

El Ondara empezó descentrado, y la cosa empeoró cuando Xavier marcó el 0-1 para el Santa Coloma de Queralt, que desorientó un poco más a los locales . La cosa no mejoró y los de Oscar Ximenez encajaron el 0-2, logrado por Duch en el minuto 12. Entonces hizo aparición una lluvia muy intensa, en la que el Ondara se manejó mejor que su rival y los goles de Schiarioli y Arguig dejaron empatado el encuentro (2-2).

Tras el descanso y con la climatología en contra, ambos conjuntos se dedicaron más a controlar en defensa y a mantener el equilibrio en el partido y el resultado para llevarse un punto cada equipo.