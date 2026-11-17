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El Consell Esportiu del Segrià impulsa, desde el pasado año, las Macrotrobades d’Handbol con el objetivo de acercar este deporte a los más pequeños y animar a las escuelas y centros educativos a crear equipos para participar en las ligas escolares. La iniciativa celebró el pasado sábado su primera jornada de esta temporada en el pabellón de Pardinyes, que reunió a 120 niños y niñas de Primaria, de entre 6 y 12 años. Participaron alumnos de las escuelas Mitjana, Príncep de Viana, Riu Segre y Francesco Tonucci, de Lleida, y Sant Salvador de Albatàrrec, además del Lleida Handbol.

La jornada permitió a muchos de los escolares descubrir el balonmano, familiarizarse con sus dinámicas y disfrutar de una primera experiencia sobre la pista. Los participantes con más experiencia también pudieron trabajar aspectos técnicos mediante un entrenamiento más específico. Las Macrotrobades buscan, además de fomentar la práctica deportiva, despertar el interés de los centros educativos para que formen equipos y se incorporen a las competiciones escolares, que actualmente cuentan con una quincena de equipos de categorías prebenjamín, benjamín y alevín, que reúnen a unos 150 niños y niñas. La próxima Macrotrobada tendrá lugar el 12 de diciembre.