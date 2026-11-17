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El Panther Team Lleida logró dos medallas de plata en el Vinyols Challenge de Brazilian Jiu-Jitsu, disputado el pasado sábado en Vinyols i els Arcs (Baix Camp). Mar Aguilar fue segunda en cinturón blanco de —62 kilos, mientras que Youssef Fekhari también subió al segundo cajón del podio en cinturón azul de —85 kilos. Por su parte, Xavi Garcia compitió en cinturón blanco y firmó una buena actuación, aunque no pudo alcanzar las medallas.