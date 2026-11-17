Emma Carrasco (Lleida, 2005) ha recuperado la ilusión por nadar. Después de seis años en el CAR de Sant Cugat, la leridana decidió el pasado verano parar, escuchar a su cuerpo y cambiar de rumbo para priorizar su bienestar. Un episodio de parestesia durante el Campeonato de España de junio, en Palma de Mallorca, cuando sufrió una parálisis de la mitad izquierda del cuerpo, terminó de convencerla. Ahora, en el CN Sant Andreu, ha encontrado un entorno diferente y ha regresado a la competición con cinco medallas en el Estatal de piscina corta (dos oros, una plata y dos bronces). “Mirándolo con perspectiva, la pausa era totalmente necesaria. Necesitaba escucharme y afrontar con calma el cambio que estaba viviendo”, explica. No considera que hubiera llegado al límite de su carrera, sino que se encontraba ante un punto de inflexión. “Sabía que tenía que tomar la decisión ahora, a mitad de ciclo, porque probablemente después de los Juegos de Los Ángeles ya no habría podido hacer este cambio”. El episodio de Mallorca fue determinante: “Me asusté muchísimo. Nunca me había pasado algo así y entendí que mi cuerpo y mi mente me estaban pidiendo cambiar de rumbo”.

La decisión implicó renunciar a los 400 estilos y a la posibilidad de conseguir la mínima para su primer Europeo absoluto, que había logrado tres semanas antes. “No era solo dejar de competir. He estado en unos Juegos y en Mundiales, pero todavía no he podido disputar un Europeo en piscina larga”. Aquella noche, después de competir en los 200 braza, tampoco fue fácil. “Había muchas dudas, noches sin dormir y miedo a equivocarme, pero debía priorizar mi salud”. Curiosamente, un mes después volvió a demostrar que su estado de forma era bueno, con mejores marcas en piscina corta. A finales de julio incluso se quedó a una centésima de su récord de España de 200 braza. “Las sensaciones no estaban aparcadas. Necesitaba tiempo para aclarar la mente y afrontar el cambio”.

En el Sant Andreu ha encontrado lo que echaba en falta: sentirse parte de un equipo. “Me faltaba compartir la natación con un grupo grande y con gente de una edad parecida a la mía”. Ahora entrena con unos 18 nadadores, entre ellos Àfrica Zamorano, tres veces olímpica, en un entorno que busca compatibilizar deporte, estudios y trabajo. “Era lo que buscaba: disfrutar más de las competiciones y sentir el apoyo de la gente que me rodea”. También ha ganado tiempo para estudiar Psicología y realizar prácticas universitarias, ya que entrena de 5.45 a 9.00. “Tener toda la mañana disponible me permite dar más prioridad a mi formación académica y encontrar el equilibrio que necesitaba”.

El cambio también le ha abierto nuevas posibilidades de mejora bajo las órdenes de Jordi Jou. “Después de cuatro años con prácticamente el mismo programa, sentía que estaba tocando techo. Ahora he descubierto aspectos en los que tengo mucho margen”. Los cinco metales del Campeonato de España han confirmado su adaptación. “Fui sin expectativas, con la mentalidad de ver qué salía y sin buscar mínimas ni marcas para el Mundial”. Además de las medallas, logró su mejor marca personal en los 100 braza. “Me hizo mucha ilusión subir al podio. Lo disfruté muchísimo”. Aun así, pide paciencia: “Llevaba dos meses entrenando después de las vacaciones. Ahora toca ir paso a paso y confiar en el proceso”.

Su manera de competir también ha cambiado. “He aprendido a poner límites y a saber qué quiero, no lo que los demás esperan de mí. Necesito escucharme más y entender que estoy en un proceso de adaptación que también merezco disfrutar”. Una filosofía que ha trasladado a su concepto del éxito porque, como afirma, “todo el mundo quiere medallas y récords, pero los valores y los aprendizajes que te aporta el deporte son lo que te hace crecer como persona. Para mí, eso ya es el éxito”.

Los grandes objetivos siguen presentes. Los Juegos de Los Ángeles 2028, con el deseo de mejorar sus registros de París, continúan en el horizonte, además de los Mundiales y Europeos. “El sueño de volver a unos Juegos está ahí y trabajaremos muy duro para conseguirlo”. Después de recuperar la ilusión, tiene clara su filosofía. “Una nadadora feliz es una nadadora rápida”, concluye.