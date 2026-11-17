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El Pujol Mollerussa logró en Zuera su primera victoria a domicilio en la Tercera FEB, tras imponerse por un ajustado 80-81 al Fundación Grupo Jorge Baloncesto Zuera en la séptima jornada. El conjunto de David West supo competir hasta el final y sacar adelante un encuentro igualado, pese a no firmar, como reconoció el técnico, su mejor actuación. El triunfo premia el trabajo colectivo y la capacidad del equipo para resolver partidos exigentes lejos de casa, un aspecto importante en una competición tan equilibrada. En el apartado anotador destacó Emilio Trujillo, autor de 36 puntos y gran protagonista del choque. También aportaron Xavier Arredondo, con 10 puntos, y David Sarrate y David Nguba, ambos con ocho. Ahora, el Pujol Mollerussa ya prepara el próximo compromiso, en casa ante el Salou.