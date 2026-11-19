Fabrizio Ciocale inicia una acción de ataque del Pons Lleida que ayer fue un vendaval ante el Lloret. - AMADO FORROLLA

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El Pons Lleida recuperó ayer el liderato de la OK Liga después de golear al recién ascendido Lloret (7-2) en el partido que tenía pendiente de la tercera jornada. El equipo leridano mantiene el pleno de victorias y suma nueve puntos, los mismos que el Voltregà, pero encabeza la clasificación gracias a su mejor diferencia de goles.

Los leridanos encarrilaron el encuentro en los primeros diez minutos, en los que impusieron un ritmo muy alto y mostraron una gran efectividad ofensiva. La intensidad en todas las fases del juego permitió abrir pronto una brecha en el marcador y afrontar el resto del partido con mayor comodidad. Moncusí, Ciocale, Darío Giménez, Ortigosa y Gabarró percutieron en la portería visitante en la primera parte. El Lloret, que llegaba después de ganar en la emblemática pista del Sant Sadurní, apenas pudo contener el vendaval inicial de los locales.

Con 5-1 al descanso, el Pons Lleida mantuvo la concentración y evitó cualquier posibilidad de reacción visitante. Ni siquiera una tarjeta azul a Ciocale, que ofreció al Lloret una oportunidad para recortar distancias en superioridad, alteró la solidez del conjunto leridano, que controló el encuentro hasta alcanzar el definitivo 7-2.

La victoria también tiene un valor añadido por el desgaste acumulado durante el pasado fin de semana en la Copa Continental. El Pons Lleida alcanzó la final después de protagonizar una histórica victoria ante el Barça en semifinales, aunque no pudo completar la gesta y cayó ante el Oporto, vigente campeón de la Champions, por un contundente 7-1.

El equipo leridano afronta ahora una fase exigente del calendario, con cuatro compromisos ante rivales de mayor entidad que permitirán comprobar su verdadero potencial. Hasta ahora ha ganado los dos partidos en casa ante recién ascendidos y también se impuso en la complicada pista del Alcoy. El sábado visitará al Calafell, en una prueba de mayor dificultad para un Pons Lleida que ha comenzado con fuerza.

Cortijo: “Los 4 próximos partidos nos darán la realidad del equipo” El técnico del Pons Lleida Carlos Cortijo, que cumplió su sanción, destacó la efectividad y la solidez de su equipo, especialmente en los primeros diez minutos, cuando encarrilaron el encuentro. “No es fácil meter siete goles a nadie”, afirmó. Cortijo también valoró la capacidad del equipo para mantener la concentración pese al 5-1 del descanso y recordó que el calendario ofrecerá ahora pruebas más exigentes. “Los cuatro partidos que vienen nos darán un poco la realidad de nuestro equipo”, advirtió. El entrenador reconoció que la victoria era importante para afrontar con más confianza la visita del sábado al Calafell sin ocultar su ilusión, pero reclamando humildad porque “hay mucha competencia y muy buenos equipos”.