El entrenador leridano Pep Muñoz continúa ampliando su trayectoria internacional y en la India ha encontrado un nuevo destino profesional donde está triunfando. El técnico, con dilatada experiencia en el fútbol asiático, dirige esta temporada al Bengaluru FC, uno de los equipos de referencia del fútbol indio, con el que ha firmado un buen comienzo de campeonato: tres victorias y un empate en los cuatro partidos disputados. El conjunto ocupa la tercera posición con diez puntos, aunque tiene un encuentro menos que los equipos que le preceden, debido a que ha descansado en la tercera jornada.

Muñoz, que regresó la pasada semana unos días a Lleida aprovechando el parón de selecciones, ya ha vuelto a Bengaluru para preparar el siguiente compromiso liguero, previsto para hoy viernes ante el Mumbai City, en su estadio. El encuentro llegará después de que el Mumbai haya destituido al técnico español Manolo Márquez, por lo que finalmente no se producirá el reencuentro entre ambos entrenadores.

El preparador leridano cuenta en su plantilla con una figura emblemática del fútbol indio, Sunil Chhetri, capitán del equipo y todavía en activo a sus 42 años. Su presencia aporta experiencia a un proyecto que ha comenzado la competición con resultados positivos.

La Superliga india tendrá, además, otro representante con pasado en el fútbol leridano. Ángel Viadero, que dirigió al Lleida Esportiu, acaba de ser anunciado como nuevo entrenador del FC Goa hasta el final de la temporada 2026-27. El técnico cántabro, de 57 años, se incorpora al campeonato después de su experiencia en el fútbol español y marroquí. Muñoz y Viadero mantienen el contacto y coincidirán esta vez en el fútbol asiático.

Nacido en Terrassa en 1979 y formado en el Inefc Lleida, Pep Muñoz inició su trayectoria en el fútbol base leridano antes de dar el salto al FC Barcelona, donde ganó dos Ligas y una UEFA Youth League. Después trabajó en China, incluso con la selección nacional, y dirigió al Preah Khan Reach Svay Rieng de Camboya, con el que conquistó Liga, Copa y Supercopa, antes de llegar al Bengaluru FC en marzo pasado.