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La Llar de Jubilats y Penya Barcelonista de Puigverd de Lleida se convirtió ayer en el nexo de unión entre el pasado, presente y futuro del fútbol femenino catalán y mundial con la celebración de una mesa redonda, amparada en el tercer ciclo de conferencias del ayuntamiento y moderada por la presidenta de la Penya Tsunami, Núria Salas, que contó con referentes y pioneras del deporte. El acto fue una amalgama de representantes de diferentes estratos del fútbol femenino, desde el terreno de juego hasta los despachos, pasando por la afición, el arbitraje, el scouting y la preparación física.

Una de las principales referentes fue la exjugadora del Barça durante los años 80 Marta Mestres. Una pionera, junto a la también presente María Teresa Andreu, del fútbol femenino azulgrana que remarcó que “es un orgullo poder haber puesto las primeras piedras para que el fútbol femenino pueda estar donde está. Nosotras no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo, pero con el tiempo piensas ‘¡ostras!, pues sí que hicimos camino’”. El acto buscaba conectar el pasado y presente de un deporte que, según Mestres, ha vivido “un cambio abismal”. “Antes venía a verme mi padre y poco más, y ahora ves todos los estadios llenos. Era algo impensable”, añadió.

Por su parte, la exjugadora del Espanyol y actual directora de fútbol del club blanquiazul, la leridana Dolors Ribalta, aseguró que “estamos en el mejor momento del fútbol femenino, pero aspiramos a dar más pasos”. Asimismo, puso en valor el papel del Espanyol, una entidad “que ha apostado por el femenino desde hace 55 años de forma ininterrumpida”.

La mesa redonda también contó con perfiles como la primera árbitra en dirigir partidos a nivel estatal, Anna Zardain, el exentrenador, Félix Gimeno, la exdirectiva de la FCF, Dolors Bonet; el ojeador del Barça, Jordi Bonet; y el preparador físico de Graham, Torrejón y Cubarsí, Carlos Castellano, que destacó que “las futbolistas son profesionales las 24 horas y siete días a la semana. Viven por y para el fútbol. También quiero agradecerle a las pioneras su labor porque gracias a ellas hemos llegado hasta aquí”.