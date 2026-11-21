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El futbolista del FC Barcelona Xavi Espart firmó ayer su renovación hasta junio de 2030 como la culminación de su objetivo de alcanzar el primer equipo, aunque advirtió que “esto acaba de empezar” y debe seguir creciendo, al tiempo que agradeció la confianza de Hansi Flick y valoró como un elogio que el entrenador alemán le haya comparado con el exinternacional alemán Philipp Lahm.”Hansi siempre me ha transmitido mucha confianza y creo que lo he sabido aprovechar”, remarcó el futbolista con raíces en el Pla d’Urgell, ya que su abuelo Josep Maria nació en Mollerussa.

Por su parte, el defensa danés Andreas Christensen sufre unas molestias leves en el sóleo de la pierna izquierda y es duda para el partido de mañana frente al Villarreal en la competición doméstica, según informó ayer el club. Al margen de Christensen, ayer trabajaron sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper el zaguero catalán Pau Cubarsí, el francés Jules Koundé y Dani Olmo, además del jugador leridano del filial Àlex Campos, que completó el entrenamiento junto a la primera plantilla azulgrana.