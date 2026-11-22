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El FC Barcelona recibe hoy al Villarreal en el Camp Nou (14.00) en un duelo al que el líder azulgrana llega con una ventaja de tres puntos en lo más alto de la tabla y con el objetivo de reafirmar su superioridad después de una semana de inactividad por el parón de selecciones.

Los de Flick lideran la clasificación con 33 puntos tras haber sumado once victorias y una única derrota en las primeras doce fechas del campeonato. El cuadro azulgrana, que viene de imponerse a domicilio al Atlético (1-2) antes del parón de selecciones, sostiene su liderato en un descomunal caudal ofensivo de 48 goles a favor –una media de cuatro por encuentro– y una notable solidez atrás con solo trece tantos encajados.

Preguntado sobre lo complejo que puede ser enlazar dos partidos en pocos días y un largo viaje a Bakú –el Barça juega el miércoles en Azerbaiyán frente al Sabah–, el técnico azulgrana, Hansi Flick, restó importancia a ello y recordó que su equipo está en todos los frentes. “Estamos en un buen momento y hemos recuperado jugadores”, apuntó.

En el apartado de bajas, Flick no podrá contar con Roony Bardghji, Xavi Espart y Rodri, fuera por una dolencia en el muslo; a los que se ha sumado Andreas Christensen. Además, el técnico desveló que Cubarsí, que terminó con una sobrecarga con España, comenzará en el banquillo. En cambio, tanto Koundé como Olmo se ejercitaron con normalidad junto al jugador leridano del filial Àlex Campos.