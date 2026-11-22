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Max Verstappen defenderá la pole en el Gran Premio de Las Vegas después de que el nuevo campeón del Mundial, Kimi Antonelli, que dio una nueva lección de pilotaje, fuera sancionado con cinco puestos por cambiar el motor. Verstappen arrancará la vigesimoprimera cita del Mundial de Fórmula Uno sin monoplazas por delante, escoltado por el piloto británico de Mercedes, George Russell, en primera línea, mientras que la segunda estará ocupada por Lando Norris e Isack Hadjar.

En el plano negativo, los dos Ferrari protagonizaron la mayor decepción del viernes. El monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton se quedaron fuera de la Q3 y partirán desde la undécima y la duodécima plaza, respectivamente. El desempeño del monegasco fue todavía peor, puesto que un error en la curva 7 le impidió hacer un último intento. También fueron discretos los resultados de los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), más por el rendimiento de sus monoplazas que por el de los pilotos y saldrán desde la decimoctava y vigésima posición, respectivamente.