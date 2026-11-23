Publicado por IVÁN FARRENY Creado: Actualizado:

El Alguaire superó por la mínima al Agramunt en un partido en el que pese a la igualdad, los locales crearon algo más de peligro y dominaron la posesión, pero no llegaron a marcar, ya que el único tanto que subió al marcador fue de Santolaria en su propia portería, en una acción desafortunada (1-0, 33'). En la segunda parte el Agramunt trató de reaccionar, controlando algo más la posesión del balón, pero sin llegar a incomodar al portero local Ricart, que no recibió ningún disparo entre los tres palos, por lo que el marcador no se movió. El Alguaire, con 19 puntos, es cuarto y se acerca al nuevo líder, el Berga, que con 20 puntos suma los mismos que el Tàrrega. El Agramunt por su parte será quinto con 16.