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El Barcelona remontó una desventaja de dos goles ante el Villarreal en diez minutos (3-2), gracias a los tantos de Gerard Martín, Fermín López y Pau Navarro, en propia puerta, entre el 57 y el 67 del encuentro de LaLiga EA Sports disputado ayer en el Spotify Camp Nou para sumar 36 puntos y responder al triunfo del Real Madrid el sábado. El parón internacional no detuvo a un Barça que tiró de garra para impedir la alegría de un Villarreal que no carbura.

El equipo groguet golpeó primero y por partida doble, con dos dianas de Tajon Buchanan en el minuto 5 y de Tani Oluwaseyi en el 7, pero de ahí en adelante el conjunto azulgrana monopolizó el balón y dispuso de múltiples ocasiones de peligro, entre ellas un penalti que falló Lamine Yamal.

El Villarreal aguantó bien organizado hasta el descanso, con Alberto Moleiro rozando la segunda amarilla, pero los locales acumularonn llegadas. La obligación empujó a los de Flick, aunque ni Yamal, que se cambió de banda, ni Raphina o en varios disparos desde fuera o balones al área, no lograron recortar a los castellonenses.

En la segunda parte, el ‘submarino amarillo’ mantuvo un nivel alto de exigencia a un Barça que empezó a frozar targetas amarillas, y asomó con Fermín, pero Gulácsi siguió acumulando paradas. Le faltaba ritmo al equipo azulgrana, continuidad ofensiva, pero lo encontró de golpe, como buen líder quiso dar un golpe en la mesa y tras un disparo de Cancelo al poste, en el saque de esquina posterior, Gerard Martín recortaba distancias con un cabezazo (1-2). Dos minutos después, con el partido alocado, el Barça se esmeró en bajar tras una pérdida y montó la contra, desde su área hasta la contraria, culminada por Femín para poner el empate en el marcador (2-2). Los ánimos cambiaron y los ‘groguets’ quedaron sumidos en el bajon mientras la euforia desató a los locales. El 3-2 definitivo llegó en propia puerta de Pau Navarro tras un centro de Eric Garcia.

El Barça pudo sentenciar, con Anthony Gordon y Dani Olmo desde el banquillo, pero sobre todo, y a pesar de la tensión acumulada que dejó la expulsión en el banquillo de Fermín y al final del propio Navarro, no concedió a un Villareal que metió mucha artillería en ataque sin lograr aprovecharla. El líder, que va recuperando lesionados, respondió ante la adversidad, como antes del parón ante el Atlético, para seguir arriba a tres puntos de ventaja sobre el Rel Madrid, mientras que el Villarreal se queda a cuatro puntos de la zona europea.