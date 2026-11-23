Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Borges B se impuso a L'Albi (3-2) en un partido intenso que mantuvo hasta el final del partido por la incertidumbre del resultado. Los locales mandaron en el juego y muy pronto abrieron el marcador con un gol de Mateo a los cinco minutos del choque (1-0). El gol reforzó la confianza de los de Ferran Vidal, y Claret amplió la ventaja (2-0). Los del Albi reaccionaron, y Martínez redujo distancias al transformar un penalti justo antes del final de la primera parte (2-1).

Tras el descanso el dominio siguió correspondiendo al Borges B, y un remate de Eloi significó el (3-1). En el minuto 86 el visitante Bouhamidi cerró el marcador con el definitivo 3-2.