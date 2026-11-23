Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu encajó ayer la peor derrota de la temporada ante un sólido Gernika Bizkaia por 81-49. Las del Alt Urgell, por detrás durante todo el duelo, mostraron una frágil versión en un partido por la octava plaza de la clasificación. El escaso acierto y la poca solidez defensiva de las leridanas fue definitivo para un equipo que encadena su segunda derrota.

A pesar de que el conjunto leridano se puso por delante con un triple de Palma (2-3), su escaso acierto y las pérdidas le dieron alas al Gernika que, con un contundente parcial de 8-0, tomó la ventaja rápidamente (10-3). Ninguno de los dos equipos brilló por su efectividad. Aun así, a partir del ecuador del cuarto, el equipo local encontró el acierto y, por medio de los triples de Ridard y el buen hacer de McSpadden, que firmó seis puntos, terminó el parcial con 18 puntos de ventaja (27-9).

En el arranque del segundo cuarto, la tónica fue la misma y McSpadden amplió la ventaja de las suyas con 2 tiros libres (32-11). El Cadí intentó acercarse con un tiro de Orsili y un triple de Morales. Sin embargo, su escasa solidez defensiva y los errores en la construcción volvieron a ser un lastre para un equipo que, a falta de 5 minutos para el descanso, perdía de 20 (37-17). En los instantes previos a la media parte, las del Alt Urgell apenas anotaron dos puntos más, mientras que su rival siguió ampliando su ventaja por medio de una McSpadden que terminó la primera mitad con 14 puntos a sus espaldas (47-19).

En la reanudación, las leridanas dieron un paso adelante en defensa y, aunque siguieron desacertadas en ataque, consiguieron primero mantener la distancia y luego recortarla. Los puntos iniciales de Mbu y Orsili colocaron el 47-24. Aun así, el Gernika se reenganchó al parcial por medio de Vonleh y amplió su ventaja gracias dos tiros libres de Ridard (56-27). A falta de 2 minutos, Mata culminaba el mejor momento de las leridanas, que llegaron a reducir su desventaja a 23 puntos (59-36). Aun así, los minutos finales fueron fatídicos y el Gernika, con un parcial de 9-0, amplió su ventaja hasta los 32 puntos (68-36).

En el último parcial, el conjunto vizcaíno bajó el ritmo, sabedor de que su amplia ventaja les aseguraba la victoria. Las vascas anotaron primero (73-36), pero el Cadí respondió. No obstante, un triple final de Ridard estableció el 81-49 definitivo.