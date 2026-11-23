Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Cervera llevaba semanas esperando la victoria de su paisano y, cuando llegó el momento, la euforia se desató. El restaurante Bargués, punto de encuentro en Cervera de los aficionados al motociclismo y donde suelen reunirse para seguir las carreras de MotoGP, se llenó con un centenar de personas de todas las edades ansiosas por ver al piloto leridano sentenciar su décimo título mundial en Portimão. Entre los asistentes había seguidores fieles de la capital de la Segarra y también gente llegada de distintos puntos de Catalunya para vivir el triunfo de Márquez desde su ciudad natal.

La salida de la carrera se vivió con gran emoción, aunque durante toda la prueba se mantuvo la prudencia en la sala, conscientes de que cualquier error podía costarle la corona al piloto, como había ocurrido el día anterior en la carrera Sprint. El único momento triste de la jornada fue cuando Àlex Márquez tuvo que abandonar la carrera después de una colisión con el francés Johann Zarco, que el público vivió con desconsuelo.

Cuando Marc cruzó la línea de meta, la sala estalló con gritos de “¡campeón, campeón!” y saltos de alegría. Los presentes se abrazaron con emoción y algunos no pudieron contener las lágrimas ante el nuevo hito del ‘tro de Cervera’. Era una escena que se repetía por décima vez, aunque la ilusión de los seguidores era la misma que en el primer campeonato, hace dieciséis años, cuando Marc levantaba su primera corona, la de 125 en Cheste.

Uno de los aficionados, David, aseguró que “después de tener que aguantar las ganas el sábado, hoy –ayer– tenemos que celebrarlo al máximo, aunque nos guardaremos algo para la fiesta en Cervera con Marc, Àlex y toda la afición, que sin duda no va a ser la última”. Por su parte, Josep, otro de los seguidores, se mostró “muy orgulloso de Marc” y remarcó que “al principio de temporada parecía muy difícil ganar el campeonato, pero cuando se hacen bien las cosas siempre terminan llegando los resultados”.

Durante la celebración, del todo informal, se descorcharon botellas de cava, se lanzaron cohetes y los motards quemaron rueda en el asfalto con sus máquinas decoradas con banderas del 93 rojo y el 73 azul. El ruido de los motores fue la banda sonora de la antesala a la gran fiesta de celebración de la décima corona, todavía sin fecha.