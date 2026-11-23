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El Inter Lleida B se posicionó como líder de su grupo tras vencer como local, de manera contundente, al Coll de Nargó. La primera parte del encuentro estuvo marcada por el control del balón del equipo local, que, sin embargo, no supo generar mucho peligro sobre la portería rival. Los visitantes supieron aguantar bien hasta el descanso, pero tras la reanudación, el conjunto local salió con más intención y logró anotar el primer gol (1-0). El partido se abrió una vez se deshizo el empate inicial, y eso permitió a los locales seguir gozando de oportunidades, hasta que consiguieron marcar el segundo (2-0). A falta de diez minutos para el final, el Inter B convirtió el tercer tanto que les aseguraba los tres puntos y el liderato.