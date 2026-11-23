Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida volvió a ganar ayer (2-0) en una nueva jornada de Liga ante un Pardinyes B que llegaba al Camp d’Esports con solo tres puntos menos y que, por sus números estadísticos, parecía el conjunto que más podía poner en apuros al equipo de Roger Lamesa, que ha ganado todos sus partidos. Solo el guardameta visitante, Jordi Gaona, evitó una goleada en una tarde con un ambiente fantástico, en parte gracias a la presencia de los numerosos seguidores del Pardinyes, que se hicieron escuchar.

En el plano deportivo, el encuentro empezó con una gran ocasión para cada equipo. Castillo desperdició un pase de la muerte y Newton tuvo una oportunidad con un remate de cabeza para los aurinegros. El primer tanto del partido llegó en el minuto 40 de la primera mitad, en una acción que culminó Adri Fernández con un disparo cruzado con la zurda desde la parte izquierda del área rival (1-0).

En la segunda mitad, el Lleida mejoró sus prestaciones con una salida y una circulación de balón mucho más rápidas, y enseguida encontró situaciones claras de gol. En el minuto 65, Adri volvió a aparecer con un centro desde la banda izquierda que acabó colándose en la portería de Gaona después de que se cruzaran varios futbolistas (2-0). Los de Lamesa supieron madurar el encuentro ante un Pardinyes B que llegó muy cansado a la recta final, como es lógico en el Camp d’Esports.