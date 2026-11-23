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Marc Márquez, 'Míster Diez', ya está en el podio de los más grandes del motociclismo mundial. Ayer, después de una carrera conservadora, amarró lo que se le escapó el sábado en el esprint, su octava corona de MotoGP y la décima absoluta, superando uno de sus 'objetivos' no reconocidos, batir a su gran rival dentro y fuera de la pista, el italiano Valentino Rossi, al que ya deja atrás para convertirse en el tercer piloto más laureado de la historia, por detrás del italiano Giacomo Agostini, que atesora 15 coronas, y del español Ángel Nieto, con 12+1.

Con su octavo puesto en el Gran Premio de Portugal disputado en el circuito lusitano de Portimao, el piloto de Cervera ya es matemáticamente campeón del mundo de MotoGP en 2026. Ya el año pasado escribió uno de los capítulos más importantes de la historia del deporte al conseguir, seis temporadas después de su último título mundial, en 2019, el noveno campeonato del mundo de motociclismo y séptimo de MotoGP, y ahora, con el octavo en la categoría reina, iguala a Giacomo Agostini. Márquez continúa protagonizando la épica de su regreso después de su grave lesión de 2020, que le llevó a ser intervenido quirúrgicamente hasta en cuatro ocasiones, le tuvo al borde de la retirada.

Si la pasada temporada fue la de su resurrección, la presente ha sido la de la constancia, la de no rendirse nunca, algo que lleva en su ADN. Le valía con acabar en novena posición para depender de sí mismo, y fue octavo. Después de su caída en la esprint del sábado, el leridano contemporizó, aseguró y celebró ayer su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026) y décimo del Campeonato del Mundo, tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012. “El año pasado dije que me quedé en paz conmigo mismo, este año va por vosotros”. Esas fueron sus primeras palabras ante un público entregado en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao. De esta manera, Márquez completa una temporada épica, en la que ha conseguido remontar los 102 puntos que le sacaba en junio Bezzecchi, por entonces líder, tras el Gran Premio de Italia. Se operó, se perdió dos carreras, y, contra todos y contra todo, regresó para aumentar su leyenda.

Al contrario de lo que se pudiera pensar, Marc Márquez decidió asumir más riesgos de los estrictamente necesarios para liderar la carrera desde la primera curva, aunque pronto se vio superado por hasta seis pilotos, cayendo a la séptima plaza, que también le valía para ser campeón. La guerra en cabeza estaba entre Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Jorge Martín, mientras que el leridano lidiaba otro mucho más atrás. Raúl Fernández se mantuvo firme en cabeza de carrera, perseguido por Martín y Bezzecchi, un trío que ya contaba con más de dos segundos sobre sus perseguidores, mientras Marc Márquez recuperaba un poco el ritmo de carrera y se iba acercando al brasileño Diogo Moreira, quinto, que había salido desde la undécima posición.

Bezzecchi, que había superado por primera vez a Fernández para situarse líder, aumentó las diferencias mientras Martín volvía al ataque sobre Fernández para pelear por la segunda posición. En ese momento, Márquez defendía con éxito un octavo lugar. Una vez más la curva uno del circuito fue protagonista al adelantar Jorge Martín a Raúl Fernández en ese punto al comienzo de la decimoctava vuelta, con Marc sólido en el octavo lugar, pero perseguido muy de cerca por Binder y, un poco más atrás, por el italiano Luca Marini. La tensión se podía palpar en el ambiente al verse superado en la decimonovena vuelta de las veinticinco de carrera por Binder y con Marini muy cerca de él. En esas condiciones todavía era campeón del mundo, pues Jorge Martín necesitaba ganar a Bezzecchi para retrasar el ‘alirón’ hasta Cheste (Valencia), pero el leridano no se podía confiar lo más minimo, ya que perder más puestos le suponía aparcar el título.

Al final Marco Bezzecchi se adjudicó la victoria con autoridad, por delante de su compañero Jorge Martín y con Raúl Fernández tercero, mientras que Marc Márquez arriesgó lo justo para que no hubiera de nuevo sorpresas, como las hubo el sábado en la carrera Sprint, y se llevó el gato al agua del Algarve y su décimo entorchado mundialista, que le acerca a su añorado Ángel Nieto (13) y a Giacomo Agostini, que con 15 títulos es el más laureado.

Precisamente el italiano fue protagonista de las celebraciones de Marc. Para empezar, el ‘93’ tuvo que subir una particular escalera de la gloria claramente inspirada en el final de la película ‘El show de Truman’, persiguiendo a la cabra sinónimo de ‘GOAT’ (Greatest Of All Time: el mejor de todos los tiempos). Por si esto fuera poco, la puerta al final del camino que recorrió Márquez se abrió para recibir al hombre al que acaba de empatar como piloto más laureado de la historia de MotoGP: Giacomo Agostini. Marc no pudo evitar las carcajadas tras darse de bruces con la leyenda, a la que dio un cariñoso abrazo antes de recibir de sus manos un casco dorado con el número 10.

Minutos más tarde, llegó la tradicional vuelta de honor al circuito del Algarve, con un Márquez absolutamente desatado a los mandos de su Ducati. El de Cervera también quiso homenajear a Leo Messi con uno de los gestos habituales que dejó en su celebración y también hubo un “Siuuuuu” al más puro estilo Cristiano Ronaldo dirigido a los fans portugueses.