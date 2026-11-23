Publicado por RUBÉN LÓPEZ Creado: Actualizado:

El Mollerussa logró una importante victoria ayer a domicilio tras derrotar (0-1) al Europa B en un encuentro intenso y competido. El segundo triunfo del curso lejos de casa llegó gracias al gol de Jofre Graells desde el punto de penalti, cuando apenas se habían disputado doce minutos del choque. Los de Manel Cazorla supieron gestionar la ventaja mostrando una defensa sólida y Alejo, el portero titular en el día de ayer, no tuvo mucho trabajo, aunque agradeció que el larguero evitara el empate del filial escapulado.

El Mollerussa arrancó imponiendo su ritmo desde los primeros compases, con ganas de revertir la situación, presionando con eficacia, buscando la profundidad por las bandas y tratando de acercarse con peligro al área rival. Fruto de la insistencia, encontraron la recompensa en el minuto 12. Jofre Graells asumió la responsabilidad para transformar una pena máxima que él mismo había provocado y consiguió establecer el 0-1 en el marcador.

Con el electrónico en contra, el Europa B de Ramon Gatell tuvo más continuidad en sus posesiones, aunque el entramado defensivo del Mollerussa respondía con orden y concentración. La más clara para los de la Vila de Gracia fue un remate de cabeza de Cochs al larguero en el 39 de partido. Cadenas también lo intentó, pero no encontró portería desde la larga distancia y, con el 0-1, se llegó al descanso.

En el segundo acto, el Mollerussa pudo ampliar su renta con los remates de Folch y Porta, este último dispuso de la más clara, pero el balón se marchó rozando el palo. Los locales buscaron el empate, aunque sin disponer de grandes ocasiones y topándose con un Mollerussa que protegió el resultado. Los de Manel Cazorla se llevaron los tres puntos y ya encaran una semana intensa: Copa Catalunya contra el Atlétic Lleida y enfrentamiento liguero frente a L’Escala, ambos en el Municipal.