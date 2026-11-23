Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

Balaguer celebró ayer la decimocuarta edición de la Cursa de la Dona, una cita deportiva, popular y reivindicativa que se ha consolidado como una de las actividades destacadas de la programación del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.

La prueba, organizada por la Paeria de Balaguer, tuvo como punto de salida la plaza del Mercadal, a las once de la mañana, con un recorrido urbano de cinco kilómetros por las principales calles de la ciudad. En el apartado estrictamente deportivo, Aina Duran fue la vencedora de la clasificación femenina, después de completar los cinco kilómetros en un tiempo de 23 minutos y 33 segundos. La segunda posición fue para Patrícia Waselle, con un registro de 23 minutos y 44 segundos, a tan solo once segundos de la ganadora. El podio lo completó Yasmin Sthefany, tercera con un tiempo de 23 minutos y 56 segundos.

Más allá de los resultados, la Cursa de la Dona mantuvo su filosofía participativa, abierta a personas de diferentes edades y condiciones físicas. El recorrido se podía completar corriendo, en marcha o caminando, mientras que los hombres también podían participar siempre que fueran acompañados de una mujer. Una de las principales novedades de esta decimocuarta edición fue la incorporación del cronometraje para todas las personas participantes, independientemente del ritmo con el que completaran el recorrido. Esta medida quiso reforzar la vertiente deportiva de la iniciativa sin perder su carácter popular e inclusivo.