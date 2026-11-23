Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida vio como se le escapaba ayer un triunfo de prestigio ante la Montañesa (1-1) al recibir un gol de falta directa en los minutos finales. Un tanto que privó a los de Beltrán de situarse líderes del grupo y a la vez, de romper la racha de imbatibilidad del conjunto barcelonés en Nou Barris, que ayer volvió a hacer de su campo un escenario donde, tanto por el aliento del público como por las reducidas dimensiones, ir a jugar resulta todo un calvario para los rivales.

El partido volvía a pedir a los de Cappont que bajasen al barro, dónde el ganar duelos se presentaba como la clave para un encuentro cerrado. Pese a que es un estilo de juego muy alejado de los ideales de Beltrán, los suyos se adaptaron bien al ambiente hostil de ‘La Bombonera de Nou Barris’ y empezaron a dominar los minutos iniciales. Los primeros avisos de peligro llegaron de dos voleas en el 38 y en el 40. La primera la tuvo Moha dentro del área. Se perdió por poco. La segunda fue para Juan Agüero, que se encontró el balón botando en la frontal, pero el guardameta local repelió el tiro.

El Atlètic Lleida encontró el premio a su superioridad con el gol de Moha en el 43, que empujó el pase de la muerte de Youssef tras una buena jugada individual en el área rival (0-1). Sin embargo, nada más salir al campo después del descanso, la Montañesa pudo empatar el encuentro en el 46. Matías Orozco estrelló un libre directo lejano contra el larguero y luego Gerard González sacó sobre la línea el cabezazo posterior. Se salvaron los de Cappont.

Los locales, al verse por debajo en el marcador, endurecieron el juego intentando llegar al área leridana a toda costa. Aun así, ambos equipos pudieron hacer gol. De hecho, ambos equipos estuvieron a punto de materializar un gol olímpico. Primero fue el turno del Atlètic Lleida en el 60 mediante Jaume Pascual —que ya marcó así en la jornada anterior—, pero su tiro golpeó en la parte superior del larguero. Dos minutos más tarde, el lanzamiento de córner directo fue para Orozco, pero Puyod sacó el tiro sobre la línea. Incluso se pidió tímidamente que el balón había entrado.

Entre tanganas y discusiones, el Atlètic Lleida había bajado levemente su amenaza ofensiva y eso lo aprovecharon los locales, que se lanzaron al ataque y encontraron el empate en el 81, con un gran lanzamiento de Melero en un libre directo (1-1) y, a pesar de que la intensidad y el ímpetu siguieron hasta el final, las ocasiones ya no volvieron a aparecer.