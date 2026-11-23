Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Marc Márquez volvió a lograr lo imposible con la consecución de su décimo título Mundial, el octavo en MotoGP. Un premio que llegó tras un año muy complicado para el leridano, marcado por su período de adaptación a la Desmosedici GP 2026, su paso por quirófano tras la caída en Le Mans y, finalmente, la mayor remontada en la historia de la competición. En ese sentido, el piloto de Cervera remarcó tras la consecución de la gesta que ha conseguido cerrar “un año de adaptación” en el que “no creía y lo veía muy complicado”. “Tras mí paso por el quirófano, no me encontraba bien. El instinto no trabajaba, no era igual de eficaz que en toda mi carrera deportiva”, destacó el campeón. “He sabido trabajar mentalmente para adaptarme a lo que me he ido encontrando y creo que es un título para mis aficionados y para la gente que ha creído en mí”, añadió emocionado. “Lo dije y lo vuelvo a repetir, pero este título no me cambia la vida, sí que tenía muchas ganas de conseguirlo para que todos mis aficionados puedan decir ‘Sí sí, muy bien, pero 10’ estas navidades”, señaló el leridano.

Con este triunfo, Márquez firma su segundo título Mundial consecutivo y el segundo con la marca Ducati, la que ha sido su casa desde 2023 cuando dejó atrás Honda, el equipo de su vida, y decidió apostar por Gresini. De este modo, y en relación con esta etapa triunfal en la escudería italiana, remarcó que “el título del año pasado para mí tuvo más mérito porque fue una apuesta personal”. “Ganar el año pasado y este tiene un valor inalcanzable”, añadió un Márquez que recordó su inexplicable remontada desde el GP de Italia, cuando estaba a 102 puntos de Marco Bezzecchi, hasta el triunfo en Portimao. “Estaba totalmente por detrás, pero he sabido gestionar y, cuando me di cuenta, iba líder. Después, tenía una ventaja de 20 puntos y, más tarde, estaba en Qatar con una diferencia de 60”, apuntó.

En cuanto a su actuación en la carrera larga del Gran Premio de Portugal, Márquez reconoció que “ha sido una carrera donde todo iba mal, yo también. Y si el piloto va mal, si el jinete no galopa de la mejor manera, pues todo va mal. Iba muy rígido”, dijo el de Ducati, que añadió que “la moto era la misma que ayer, pero la verdad es que la caída me ha hecho dormir apenas cinco horitas y tener una mañana y una carrera larga”.

Su actuación durante el fin de semana fue la demostración, tal y como él mismo remarcó, de que Marc Márquez no es un robot. “Soy humano, lo demostré ayer, lo he demostrado hoy, las emociones son muy difíciles de controlar, pero en todo momento sabía dónde estaba Martín y por eso también podía gestionar de esa manera”, reconoció el de la Segarra.

Tras cruzar la línea de meta de Portugal, el piloto de Cervera se ha puesto a la misma altura que Giacomo Agostini con 8 títulos de la categoría reina. El runrún de ser el mejor de la historia rondaba el país luso. Aun así, el leridano rehuyó de estas etiquetas. “El título no me cambia la vida, pero luego habrá gente que dirá que sí. Igualar a Agostini, por cierto, especial agradecimiento a él que me ha entregado el casco de campeón, creo que es un privilegio”, aseguró. Asimismo destacó que “nunca” se ha puesto etiquetas y que está “orgulloso de que todos los años” ha sido él mismo. Sobre su futuro, de momento incierto a pesar de que aún tiene contrato con Ducati por dos años más, remarcó que “un deportista, si está en activo, es para luchar por lo más grande. Ahora mismo estoy más activo para la fiesta que para correr, pero en Valencia disfrutaremos”, expresó.

“Es un orgullo pelear con el mejor de todos” El piloto madrileño Jorge Martín, segundo en el Gran Premio de Portugal y hasta Portimao el rival directo de Marc Márquez en la pelea por el Mundial, lo felicitó por la consecución del título y señaló que ha sido “un privilegio poder pelear ahora mismo con el mejor de la historia de MotoGP”. También ensalzó el hecho de “poder estar cerca de su nivel después de todo lo que he pasado” , ya que le ayuda a “aprender” cada vez que corre con él y le hace más fuerte para el futuro.