El AEM ha hecho valer su favoritismo en el enfrentamiento de Copa Catalunya contra L'Aldeana (0-3), equipo de Primera Catalana. Les leridanas han afrontado el compromiso con un once con muchas rotaciones, que ha dado oportunidades a varias futbolistas del filial.

En el minuto 13, Abril Francés ha inaugurado el marcador después de una buena pasada por banda de Marteta. Al ecuador de la primera mitad, Pascaline ha dispuesto de una ocasión para ampliar la ventaja, pero el marcador no se ha movido más antes del descanso (0-1).

A la reanudación, Pascaline ha vuelto a ver portería y ha hecho el 0-2 para encauzar la clasificación. En el tramo final del partido, Marteta ha redondeado el resultado con el tercer gol, certificando el triunfo y el pase del AEM a las semifinales de la Copa Cataluña.

Este fin de semana, las leridanas no tendrán compromiso de liga, ya que hay jornada de descanso.