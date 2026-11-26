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El Dojo Lleida consiguió dos medallas de oro en la segunda edición de la Copa Catalunya Júnior celebrada el pasado sábado en Barcelona. David Revilla se impuso en la categoría U73 Kg, mientras que Yu Tsunoda lo hizo en U81 kg, unos resultados excelentes que abren las posibilidades a ambos de competir en la Fase Sector Júnior en enero. Por otro lado, Takezo Kishi y Ai Tsunoda competirán este sábado en el Campeonato de Espña Absoluto en Lugo.