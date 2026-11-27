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El campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), afronta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se disputa este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, con el objetivo de cerrar la temporada con un buen resultado. “Me gustaría acabar el fin de semana bien y acabar la temporada bien. Eso significa intentar luchar por ese podio”, aseguró ayer ante los medios.

El piloto de Cervera explicó que no quiere asumir riesgos innecesarios después de conquistar el título mundial. “Si nos estuviéramos jugando el Mundial o este circuito estuviera por la mitad del calendario, diría que venimos a atacar, venimos a ganar, porque es un circuito de izquierdas. Pero también soy consciente y tengo muchas ganas de hacer un invierno normal”, señaló.

Márquez mantiene, no obstante, la motivación para ayudar a Ducati a conseguir el campeonato de constructores. “El título más importante, tanto para Ducati como para mí, ya está en el bolsillo”, recordó. También explicó que ha aprendido de la experiencia del pasado año, cuando llegó a Indonesia después de Japón sin energía. Ahora sabe que debe mantener “la chispa y la tensión necesaria”. El leridano recordó además que Cheste fue el escenario en el que probó por primera vez la Ducati después de su etapa en Honda. “Cuando me subí y vi que era una moto, que tenía dos ruedas, que sabía ir rápido y que salían las cosas, me tranquilizó mucho”, explicó.

Sobre los retos de futuro y la posibilidad de conquistar un undécimo título mundial, pidió prudencia. “Tranquilos, vamos a disfrutar el presente. Quiero saborear bien este título”, concluyó el ocho veces campeón de MotoGP.