El Vila-sana comienza hoy (19.00) su andadura en la Liga de Campeones recibiendo al Palau, en una competición que estrena formato de liguilla única con ocho equipos.

El conjunto de Lluís Rodero, que ha incorporado esta temporada a la campeona del mundo Sara Roces, aspira a dar un paso más hacia su primer título en esta competición después de haberse quedado cerca en anteriores ediciones. “Tenemos mucha ilusión, pero otra cosa es presionarnos. Debemos ir partido a partido y lo primero es sumar ante el Palau los tres puntos”, señaló el técnico, consciente de la dificultad del calendario. El Vila-sana disputará también en casa la segunda jornada ante el Esneca Fraga y después visitará las pistas del Telecable y el Manlleu.

Sobre el rival de hoy, Rodero advirtió de que es “un equipo joven y valiente” y recordó que hace unos días les ganó en la OK Liga (2-1), aunque aseguró que su equipo debe hacer autocrítica y afrontar el encuentro sin presión. También pidió tranquilidad con Luchi Agudo, cuya reincorporación se espera para enero. “Lo principal es que ella esté bien. No tenemos prisa”.

Por su parte, el vigente campeón, el Esneca Fraga, inicia hoy (19.00) la defensa de su corona frente al Manlleu.