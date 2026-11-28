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El leridano Àlex Campos, nacido en Aitona, debutó con el primer equipo del Barça durante la goleada azulgrana en Bakú, en la Champions League. El joven central, capitán del Barça Atlètic, cumplió así uno de sus sueños tras completar su formación en La Masia, adonde llegó en edad infantil tras pasar por la EF Baix Segrià y el Atlètic Segre.

Campos, que dejó buenas sensaciones en los minutos disputados, reconoció ayer a los medios del club que necesitó “unos días para asimilar mi debut” y aseguró disfrutar de haber “cumplido un sueño de pequeño”. “El Barça confía mucho en La Masia”, destacó el joven defensa, que se mostró decidido a seguir trabajando “con humildad y esfuerzo” para tener nuevas oportunidades en el primer equipo.