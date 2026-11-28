Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez desveló ayer, en la rueda de prensa posterior al anuncio de su retirada, que tomó esa decisión tras el GP de Japón, y que la única persona que lo sabía era su hermano, tras asumir una situación física y mental muy al límite por el desgaste del brazo derecho y el temor a nuevas recaídas de la visión doble. “A veces no necesitamos tener ninguna razón, a veces necesitas entender cuál es la situación, pero es verdad que este año ha sido muy al límite. Mi decisión la adopté después de Motegi, en un momento de calma, tras un par de carreras pensándolo y no cuando estás lesionado o en el pico de adrenalina. Estaba decidido entre el Gran Premio de Japón e Indonesia, ahí es donde lo decidí”, señaló con lágrimas en los ojos.

Reconoció que “la decisión ya estaba tomada. En otras ocasiones, como en 2023, hablaba con mi entorno porque tenía dudas y necesitaba ayuda, pero esta vez estaba plenamente convencido de mi decisión y no estaba abierta a discusión, independientemente de si ganaba, finalizaba segundo o tercero”. Sobre quién conocía sus planes dijo que “la única persona del mundo que lo sabía era mi hermano Àlex, porque siempre he confiado en él y tenemos una relación muy especial; él sabe a la perfección cómo entrenamos y cómo he sufrido. Mi padre lo supo el miércoles por la tarde y mi madre hace apenas una hora –ayer–, mientras que Gigi (Dall’Igna) y Ducati lo conocieron anoche –jueves–”, relató.

Marc Márquez admitió que una nueva intervención en el brazo derecho alteró sus previsiones. “Cuando firmé el contrato en marzo estaba superoptimista y no esperaba tener otra cirugía en el brazo que me dejara aún más dificultades y mayor debilidad en el brazo. He sido siempre un luchador, he intentado sacar el 100% en todas las situaciones y he entregado mi cuerpo a las motos, pero llega un momento en que somos humanos y la mente a veces dice basta; tengo que escuchar a mi mente y frenarla antes de que mi cuerpo acabe de frenar”, dijo.

Reconoció abiertamente haber sentido miedo y respeto por el riesgo físico derivado de sus problemas de visión doble. “Puedes trabajar, puedes luchar, soy un luchador, pero hay otra cuestión, y es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es miedo a las motos, no es miedo a la velocidad; es el respeto que me ha causado la lesión de la diplopía, de la que nunca se habla. Después de Indonesia, aparte de la lesión en el brazo, volví a tener diplopía, visión doble, durante solo 48 horas, y después del Gran Premio de Francia, en Le Mans, volví a tener visión doble solo durante 12 horas. En esas dos ocasiones pude recuperarme bien, pero si el impacto es más grande, ¿qué pasa? No lo sabe ni el doctor ni yo”, reveló.

Ese escenario condicionó su manera de pilotar y gestionar los riesgos en la recta final. “Ha sido una de las razones principales por las que iba controlando el riesgo y por las que me he caído menos de lo normal en mi carrera deportiva en esta segunda parte de la temporada. Era la razón por la que estaba tan serio y tan concentrado los fines de semana para evitar riesgos. Somos humanos y a veces estamos pilotando ahí fuera al 100% y la pasión y la adrenalina están ahí; soy rápido, me siento competitivo, pero a veces tienes que encontrar ese equilibrio entre el riesgo y la compensación que te reporta, y ahora mismo no era el momento de ir a por un título más”, reflexionó.

De cara a su futuro inmediato y a su vida fuera de la competición, Márquez señaló que aún necesita tiempo para asimilar el cambio. “No sé qué me deparará el futuro ni cuál será mi rol exacto, y no puedes pasar de 100 a 0. Soy un apasionado de las motos, del entrenamiento y del deporte, y voy a continuar manteniéndome en forma, disfrutando de Barcelona y estando cerca del campeonato porque mi hermano Àlex sigue compitiendo y es la persona más importante de mi vida”, dijo.