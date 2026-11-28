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La operación por el escolta Nelson Weidemann sigue pendiente de una cuestión contractual. El alemán, que también puede hacer las funciones de base, tiene contrato con su actual equipo hasta la próxima semana y está intentando conseguir una salida anticipada para poder incorporarse al Ilerna Lleida sin que se frustre la oferta del club leridano. Por ahora, no hay avances ni novedades en las negociaciones.

El jugador teutón, que ya ha dado el visto bueno a la propuesta leridana después de conversar con el técnico Gerard Encuentra como ya informó SEGRE, tiene contrato con los New Zealand Breakers hasta el próximo día 3 y está intentando obtener la autorización para abandonar el equipo antes de esa fecha y no perder la oferta del conjunto leridano.

Por lo que ha podido saber este diario, hasta ayer no había novedades sobre las negociaciones ni se había producido ningún acuerdo que permita desbloquear su llegada. Weidemann, de 27 años y 1,91 metros, ha disputado nueve partidos esta temporada en la NBL australiana, con unos promedios de 4,1 puntos, 1,4 rebotes y 0,9 asistencias en 17 minutos. Destaca por su intensidad defensiva y su versatilidad para actuar tanto de base como de escolta.

Minicopa Endesa

Por otra parte, el Cochesinternet Lleida debutó ayer en la Minicopa Endesa perdiendo los dos partidos de su grupo aunque dio una buena imagen. Por la mañana, cayò ante el Unicaja por 77-51 y por la tarde ante el Joventut por 89-64. Con estas derrotas ya no tiene opciones de pasar a la siguiente ronda, pero le quedará hoy un tercer partido ante el Coruña (15.00), que también perdió sus encuentros ante los mismos rivales, para intentar despedirse con un triunfo.

El máximo anotador del conjunto leridano tanto ante el Joventut como ante Unicaja fue Moulaye Tounkara, autor de 20 y 13 puntos, respectivamente.