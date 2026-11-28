Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. Ha dejado a todo el mundo bocaquiabierto. Esta vez no ha sido por una de sus ya históricas salvadas ni por una remontada imposible, sino por algo que nadie vio venir: el anuncio de su retirada del motociclismo. Lo hizo público ayer, justo antes de empezar la primera jornada de entrenamientos del GP de la Comunitat Valenciana y a través de las redes sociales oficiales de MotoGP, en las que el flamante campeón del mundo, por octava vez en la categoría reina y por décima en total, desveló mediante el uso de cinco cartulinas blancas con letras negras, muy al estilo de la declaración de amor de la película Love actually, que este iba a ser su último baile, a pesar de haber renovado por dos temporadas más con Ducati.

Sentado en su silla del box, con la cámara oficial de la retransmisión preparada porque iba a empezar la FP1 de MotoGP, Marc empezó su sentido, aunque sin palabras, mensaje de despedida. Lanzó un beso con su mano y tomó una serie de carteles en inglés, mirando fijamente a la cámara. Comenzó con un “We’ll talk later, but first...” (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo en el que estaba escrito: “Thank you to everyone who’s been part of this journey” (Gracias a todos por ser parte de este camino). En el tercer cartel se podía leer “I hope you’ve enjoyed it as much as I have” (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), para cerrar con el siguiente: “This will be my last race in MotoGP” (Esta será mi última carrera en MotoGP) y concluyó sentenciando “We Made History” (Hemos hecho historia).

Nada más pasar la última página, lanzó un beso, hizo un corazón con las manos y se despidió con la mano mientras todo su box, todo el equipo oficial de Ducati que ha vivido estos dos últimos campeonatos con el de Cervera, le aplaudía en pie. Con su pareja, Gemma Pinto, emocionada, llorando, al lado. Un mensaje que se pasó por megafonía y por las pantallas porque en la grada se vio a varios aficionados de Marc, del ‘MM93’, sorprendidos y atónitos. Las cámaras buscaron también a su hermano Álex, con lágrimas en los ojos, el único que sabía de su decisión hasta esta semana.

Marc, cuando el gran público no tenía ni idea de que iba a tomar esta decisión, ha optado por no esperar. Por no dejar escapar el momento de decir que la historia llega a su fin tras ocho títulos de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026), más otro en Moto2 (2012) y uno más, el primero, en 125 cc (2010). Ha ganado con Honda, siendo el mejor piloto de la marca del ‘ala dorada’ con seis títulos de MotoGP en su poder para superar los cinco de Mike Hailwood o de Michael Doohan. El ‘Tro de Cervera’ ha empatado con ocho títulos de la categoría reina con una leyenda como el italiano Giacomo Agostini, el que más tiene en global con 15.

Así se despide aquel niño de Cervera que llegó para cambiar las reglas del juego, que convirtió cada curva en un desafío imposible y que nunca ha dejado de levantarse, ni siquiera cuando el cuerpo y el cronómetro parecían ponerle límites. Con un estilo ofensivo y agresivo, muchas veces incomprendido y criticado por sus rivales, pero elogiado por muchos en pos del espectáculo. Marc dejará atrás mañana el asfalto de MotoGP con la huella imborrable de quien ha marcado una época entera, con su familia, su equipo y su gente como sostén, cerrando un capítulo irrepetible que ya pertenece para siempre a la memoria del motociclismo. Diez títulos que son ‘historia’.