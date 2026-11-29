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El Cadí La Seu volvió a sonreír en la Liga Femenina. El conjunto urgelense dejó atrás tres jornadas sin ganar con una convincente victoria ante el Araski, colista de la competición, al que derrotó por 73-53. Este resultado permite a las de Pepe Vázquez situarse con un balance de cinco triunfos y cuatro derrotas y reforzar sus aspiraciones de clasificarse para la Copa de la Reina. El equipo volvió a competir sin Laia Raventós y encontró en Mata a su principal referencia, con 18 puntos, nueve rebotes y 28 créditos de valoración en apenas 18 minutos.

El encuentro comenzó con iniciativa local. El Cadí tomó las primeras ventajas, aunque el Araski consiguió igualar el marcador (13-13) gracias a sus cambios defensivos. La reacción leridana llegó a partir de la intensidad atrás y la capacidad para correr. Un parcial de 11-0, con Mata y Aviñoa como protagonistas, permitió cerrar el primer cuarto con un 24-13. Las locales ampliaron su renta hasta los 14 puntos (29-15), pero el conjunto vitoriano respondió con un contundente 0-10 que volvió a apretar el partido. Al descanso se llegó con un ajustado 35-32.

Tras el paso por los vestuarios, Mata volvió a asumir responsabilidades y Orsili amplió las diferencias desde el perímetro. El Araski todavía encontró argumentos para acercarse, pero dos triples consecutivos de Morales frenaron su intento de remontada. El Cadí llegó al último periodo con una ventaja de siete puntos que pronto convirtió en una renta mucho más cómoda. Niaré hizo daño cerca del aro y Morales amplió la brecha hasta los 15 puntos (62-47). El Araski estuvo más de cinco minutos sin anotar y su primera canasta en juego del último cuarto no llegó hasta 3:20 del final. El Cadí administró entonces su ventaja sin sobresaltos y acabó imponiéndose por 20 puntos, después de encajar únicamente 21 en toda la segunda mitad, seis de ellos en el último cuarto.